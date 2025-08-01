В Тюмени потушили пожар на улице Шарова

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар на ул. Шарова ликвидировали в Тюмени. Возгорание произошло в строении, площадь пожара составила 80 кв. м. По предварительной информации пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре поступило в 16 час. 40 минут. На месте вызова было задействовано пять единиц техники, на ликвидации пожара работали 14 сотрудников подразделений.

Причину происшествия устанавливают.