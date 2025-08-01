Губернатор рассказал о разработке стратегии развития Тюменской агломерации

Стратегическая концепция развития Тюменской области сформулирована: это формирование инновационного региона с диверсифицированной экономикой, обеспечивающего высокий уровень и качество жизни населения. У стратегии три цели: человек, экономика и пространство.

Об этом напомнил глава региона Александр Моор на пресс-конференции, посвящённой 81-летию образования региона.

"Помимо этого сейчас мы разрабатываем документы более низкого уровня. Один я уже говорил – это мастер-план развития исторического центра Тюмени. Второй документ более масштабный – это стратегия развития Тюменской городской агломерации, включая город и все прилегающие территории Тюменского и Нижнетавдинского округов. Все территории уже развиваются как единый механизм, поэтому нужна общая тактика, стратегия, видение и приоритеты. Нужно, чтобы бизнес понимал, куда и как мы развиваемся, корректируя свои планы", - отметил губернатор.

Добавим, что итоги промежуточного этапа разработки мастер-плана планируют представить жителям в ноябре текущего года. Сейчас на специализированном сайте идет сбор мнений от жителей области по развитию центра Тюмени. Оставить свое предложение можно здесь.

