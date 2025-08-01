  • 14 августа 202514.08.2025четверг
  • USD79,6032
    EUR93,3875
  • В Тюмени 20..22 С 3 м/с ветер северный

Глава Тюменской области оценил возможность введения четырехдневки

Губернатор, 16:26 14 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Александр Моор ответил на вопрос о возвращении иностранных компаний

Введение четырехдневной рабочей недели должно опираться на производительность труда. В противном случае система будет разбалансирована. Так считает губернатор Тюменской области Александр Моор.

У главы региона семидневная рабочая неделя, поэтому в детали дискуссии, развернувшейся в российских СМИ по поводу четырехдневки, он не вникал.

"Я предполагаю, что дискуссия о переходе на четырехдневную неделю исходит из того, что люди зарплаты терять не будут. То есть будут работать четыре дня, но получать те же самые деньги, - предположил он, отвечая на вопрос на пресс-конференции, посвященной 81 годовщине образования Тюменской области. - Давайте поразмышляем. Мы хотим, чтобы наша экономика росла, рос ВВП и региональный продукт, который, как известно, складывается из производительности труда, помноженной на затраченное время. И если мы хотим сократить время, не сокращая экономику, мы должны увеличить производительность труда".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:16 14.08.2025В Тюменской области ожидают урожай зерновых в 1,437 млн тонн
17:21 14.08.2025Александр Моор ответил на вопрос о возвращении иностранных компаний
16:26 14.08.2025Глава Тюменской области оценил возможность введения четырехдневки
15:09 14.08.2025Владимир Якушев и Александр Моор посетили обновленый спорткомплекс в Тюменском районе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора