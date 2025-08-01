Глава Тюменской области оценил возможность введения четырехдневки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Введение четырехдневной рабочей недели должно опираться на производительность труда. В противном случае система будет разбалансирована. Так считает губернатор Тюменской области Александр Моор.

У главы региона семидневная рабочая неделя, поэтому в детали дискуссии, развернувшейся в российских СМИ по поводу четырехдневки, он не вникал.

"Я предполагаю, что дискуссия о переходе на четырехдневную неделю исходит из того, что люди зарплаты терять не будут. То есть будут работать четыре дня, но получать те же самые деньги, - предположил он, отвечая на вопрос на пресс-конференции, посвященной 81 годовщине образования Тюменской области. - Давайте поразмышляем. Мы хотим, чтобы наша экономика росла, рос ВВП и региональный продукт, который, как известно, складывается из производительности труда, помноженной на затраченное время. И если мы хотим сократить время, не сокращая экономику, мы должны увеличить производительность труда".