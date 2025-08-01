Александр Моор ответил на вопрос о возвращении иностранных компаний

Россия — большая страна, большой рынок, растущая экономика, и здравый смысл, бизнес-логика подсказывает иностранным компаниям, что надо возвращаться. В каждом случае будет приниматься индивидуальное решение с учетом интересов страны.

Об этом заявил глава региона Александр Моор на пресс-конференции, посвященной 81-летию со дня образования Тюменской области.

"Западные компании по-разному уходили. Теперь они на низком старте, ждут политических сигналов, чтобы вернуться к нам. На эту тему очень четко ответил президент России Владимир Путин. В каждом случае будет принято индивидуальное решение с учетом интересов России, интересов российского бизнеса, который в эти сферы инвестировал свои средства", — прокомментировал Александр Моор.

Он отметил, что уход иностранных компаний из региона в свое время создал определенные трудности для компаний, связанные с поставками оборудования и запчастей, усложнение логистики и расчетов.

"На все вызовы, по-большому счету, ответы были найдены, это лишний раз подтвердило высокую адаптивность нашей экономики, наших компаний, предпринимателей. Безусловно, много мер поддержки оказано органами власти и на федеральном уровне, и региональным правительством. Мы в ручном режиме помогали решать самые разные задачи и с вызовом этим справились", — отметил губернатор.