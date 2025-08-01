  • 14 августа 202514.08.2025четверг
В Тюменской области ожидают урожай зерновых в 1,437 млн тонн

Губернатор, 18:16 14 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Хозяйства Тюменской области начали уборочную кампанию. Ожидается хороший урожай зерновых, сообщил губернатор региона Александр Моор на пресс-конференции, посвященной 81 годовщине образования Тюменской области.

"Мы заявили в Минсельхоз прогнозный объем урожая по зерновым и зернобобовым - 1,437 млн тонн, - сказал Александр Моор. - Это не рекордные, но хорошие цифры. Год выдался не простой. Сейчас важно, чтобы на период уборочной кампании погода не преподнесла никаких сюрпризов. В первую очередь, чтобы не было сильных дождей, не было переувлажненности почвы".

По состоянию на 13 августа в Тюменской области убрано 3% зерновых, 1% картофеля, 10% - овощей.

Как сообщалось ранее, в Тюменской области в 2025 году засеяно 996 тыс. га площадей, в частности, под зерновые и зернобобовые отведено 767 тыс. га. По итогам 2024 года в регионе было собрано почти 1,7 млн тонн зерна.

Губернатор также высказал свою точку зрения на выращивание винограда на сибирских полях и перспективах виноделия: "Думаю, что это весьма экзотичная затея. Отдельные дачники выращивают у себя виноград, и в отдельные теплые сезоны даже достойный урожай имеют, но не думаю, что в промышленных масштабах можно получать качественный урожай для производства вина".

А вот сибирские ягоды, по его словам, весьма перспективное направление. "У нас уже порядка 70 гектаров заняты ягодами – смородина, облепиха. Понятные технологии, хорошие урожаи и этим могут заниматься и небольшие фермерские хозяйства", - сказал Александр Моор.

# Александр Моор , урожай

