Пресс-конференция о проведении в России Дня географа и 180-летии РГО
Трансляция пресс-конференции, посвящённой проведению в России Дня Географа, а также 180-летию Русского географического общества (РГО), начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" в 11 часов.
Спикеры: заведующий кафедрой картографии и геоинформационных систем школы естественных наук Тюменского государственного университета, кандидат географических наук, председатель ТОО РГО Ильдар Идрисов; профессор кафедры физической географии и экологии школы естественных наук Тюменского государственного университета, кандидат географических наук, доцент. Член правления ТОО РГО Виталий Хорошавин; директор АНО "Тюменский дом фотографии", руководитель дирекции ТОО РГО Сергей Фирцев.