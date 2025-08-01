  • 15 августа 202515.08.2025пятница
  • USD79,7653
    EUR93,0588
  • В Тюмени 19..21 С 3 м/с ветер северо-западный

В двух поселениях Тюменского района водозаборные сооружения построят по концессии

Экономика, 18:35 15 августа 2025

t.me/atmr_72to

Масштабные работы по организации водоснабжения на территории Каскаринского и Чикчинского сельских поселений пройдут по программе концессионных соглашений, рассчитанной до 2040 года. Условия концессии утвердили на внеочередном заседании районной думы.

Об инициативном предложении Тюменского водоканала рассказал первый заместитель главы района Артем Чертов. По проекту предусмотрено: строительство водозаборных и водоочистных сооружений; реконструкция существующих объектов с увеличением их производительности; строительство и модернизация магистральных водопроводных сетей.

t.me/atmr_72to t.me/atmr_72to ﻿

Депутаты единогласно утвердили условия концессионного соглашения.

Председатель районной думы Валентин Клименко поблагодарил специалистов жилищно-коммунального хозяйства и Тюменского водоканала за проделанную работу по подготовке концессии, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# концессионное соглашение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:35 15.08.2025В двух поселениях Тюменского района водозаборные сооружения построят по концессии
18:20 15.08.2025Подстанцию "Чибис" установили на новом полипропиленовом заводе в Тобольске
18:08 15.08.2025Общая протяженность новой развязки на Московском тракте составляет 7 км
17:02 15.08.2025Более 367,4 млрд рублей составила прибыль предприятий Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора