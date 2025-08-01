В двух поселениях Тюменского района водозаборные сооружения построят по концессии

Масштабные работы по организации водоснабжения на территории Каскаринского и Чикчинского сельских поселений пройдут по программе концессионных соглашений, рассчитанной до 2040 года. Условия концессии утвердили на внеочередном заседании районной думы.

Об инициативном предложении Тюменского водоканала рассказал первый заместитель главы района Артем Чертов. По проекту предусмотрено: строительство водозаборных и водоочистных сооружений; реконструкция существующих объектов с увеличением их производительности; строительство и модернизация магистральных водопроводных сетей.

Депутаты единогласно утвердили условия концессионного соглашения.

Председатель районной думы Валентин Клименко поблагодарил специалистов жилищно-коммунального хозяйства и Тюменского водоканала за проделанную работу по подготовке концессии, сообщает пресс-служба муниципалитета.