ФК "Тюмень" готово помочь попавшим в аварию футболистам

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Руководство ФК "Тюмень" готово помочь футболистам, попавшим в ДТП в Омской области, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Автобус, перевозивший членов футбольной команды "Тюмень-2", попал в ДТП в Омской области 15 августа. По данным Госавтоинспекции Омской области, в результате массовой аварии медицинская помощь понадобилась, в том числе и одному пассажиру автобуса.

"ФК "Тюмень" держит ситуацию на контроле, в случае необходимости готовы помочь пострадавшим", – сообщили в клубе.