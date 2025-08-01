  • 20 августа 202520.08.2025среда
Семья из Тюменского района стала призером Всероссийского фестиваля ГТО

Общество, 18:54 20 августа 2025

Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Семья Васильевых из села Луговое Тюменского района стала бронзовым призером Всероссийского фестиваля ГТО. Они показали хорошие результаты в стрельбе, подтягивании, беге, прыжках, плавании и других дисциплинах.

В личном зачёте бабушка - Ирина Петрушенко - стала лучшей в сгибании и разгибании рук в своей возрастной группе, выполнив 49 повторений.

"Гордимся спортсменами столичного и от всей души поздравляем с призовым местом", - отметила глава муниципалитета Ольга Зимина.

Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

