В Историческом парке открыли выставку о развитии образования Тюменского края

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мультимедийная выставка "История региона - история развития регионального образования" открылась на третьем этаже исторического парка "Россия – моя история". Она знакомит с интересными фактами системы образования Тюменского края.

Экспозиция открыта к 80-летию Тюменского областного государственного института развития регионального образования, поэтому ее часть посвящена вузу, тем, как он занимается переподготовкой педагогов, организует знаковые мероприятия и конкурсы в сфере образования.

"У нас богатейшая и интересная история, много известных имен. Здесь представлено столько фотографий и исторических материалов, что я, глядя на все это, погрузилась в свое детство. Вспомнила, по каким учебникам учились, как одевались, за какими партами сидели. Это все такие ностальгические моменты. Сегодня в регионе есть потребность изучить свое прошлое, поэтому нам важно окунуться в свою историю, найти корни. Подобные выставки позволяют сделать это с успехом", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" ректор ТОГИРРО Вера Соловьева.

Особое место на выставке отведено предметному ряду. Ветераны института образования совместно с Тюменским региональным профсоюзом образования предоставили архивные документы. Среди них есть классный журнал 70-х годов, учебные пособия, книги, тетради, ученический билет, сочинения ребят о том, как они провели время в комсомольско-молодежном лагере, различные приказы и множество фотографий.

"Экспонаты будут пополняться, потому что мы еще готовим отдельную музейную экспозицию в ТОГИРРО. Сейчас занимаемся разработкой концепта и в рамках наполнения того музея мы будем и этот пополнять", – добавила Вера Соловьева.

Выставка "История региона - история развития регионального образования" проработает до конца года. Торжественное открытие планируют провести в октябре, ко Дню учителя.

Вход бесплатный. Возрастное ограничение: 0+

Виктория Макарова