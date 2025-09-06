Тюменский садовод рассказала, как подготовить цветы к зиме

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Советы по подготовке роз на даче к зимнему периоду дала садовод Нина Щербакова. Необходимо правильно подготовить растение к холодам.

Садоводам рекомендуют покупать посадочный материал только в специализированных центрах. Там проконсультируют о происхождении растения, сообщает издание "Тюменская область сегодня".

"Правильное питание растений играет ключевую роль в формировании иммунитета роз. Важно не перекармливать растения азотом, так как это может ослабить их зимостойкость. Система подкормок должна быть комплексной: весной – азотные удобрения, в период бутонизации – калийные, во время цветения – фосфорно-калийные каждые две недели", – говорит Нина Щербакова.

Основной этап подготовки наступает с приходом стабильных заморозков до −7 градусов. В это время стебли роз обрезают на высоте 12–15 сантиметров. Исключение составляют плетистые и канадские сорта. Затем растения засыпают сухим торфом и укрывают несколькими слоями белого агрила или лапником. Можно использовать картонные коробки как дополнительное укрытие.

Все работы нужно проводить в сухую погоду, после первого снегопада накидать снег на укрытия и тщательно закрепить укрывной материал. Также необходимо убирать опавшую листву для предотвращения грибковых заболеваний.