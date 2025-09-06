  • 6 сентября 20256.09.2025суббота
  • В Тюмени 15..17 С 1 м/с ветер северный

Тюменский садовод рассказала, как подготовить цветы к зиме

Общество, 15:47 06 сентября 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Советы по подготовке роз на даче к зимнему периоду дала садовод Нина Щербакова. Необходимо правильно подготовить растение к холодам.

Садоводам рекомендуют покупать посадочный материал только в специализированных центрах. Там проконсультируют о происхождении растения, сообщает издание "Тюменская область сегодня".

"Правильное питание растений играет ключевую роль в формировании иммунитета роз. Важно не перекармливать растения азотом, так как это может ослабить их зимостойкость. Система подкормок должна быть комплексной: весной – азотные удобрения, в период бутонизации – калийные, во время цветения – фосфорно-калийные каждые две недели", – говорит Нина Щербакова.

Основной этап подготовки наступает с приходом стабильных заморозков до −7 градусов. В это время стебли роз обрезают на высоте 12–15 сантиметров. Исключение составляют плетистые и канадские сорта. Затем растения засыпают сухим торфом и укрывают несколькими слоями белого агрила или лапником. Можно использовать картонные коробки как дополнительное укрытие.

Все работы нужно проводить в сухую погоду, после первого снегопада накидать снег на укрытия и тщательно закрепить укрывной материал. Также необходимо убирать опавшую листву для предотвращения грибковых заболеваний.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# огороды , садоводы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:48 06.09.2025Фитнес-эксперт назвал бесполезные для спортсменов добавки
18:48 06.09.20254,5 миллиарда рублей потратили тюменцы в кафе и ресторанах за месяц
18:21 06.09.2025Полное лунное затмение увидят тюменцы 7 сентября
17:59 06.09.2025"Школа межэтнической журналистики" откроет двери для тюменских студентов

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора