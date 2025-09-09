Тюменка создает украшения из переработанного пластика с российской идентичностью

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив)

Украшения из переработанного пластика с российской идентичностью разработает студентка ТюмГУ Ярослава Стрельцова. На развитие своего проекта она выиграла 1 млн рублей во Всероссийском конкурсе "Студенческий стартап".

"Я занимаюсь созданием экотоваров и свечей. Бренд называется Teplota.tut, оставлю его и для нового проекта. Мне хочется делать не просто украшения, а что-то такое, что будет отзываться в каждом человеке. Добавить то, что будет ассоциироваться с Россией, возможно, где-то это будет просто матрёшка, а где-то русские народные узоры. Думаю, делать украшения, которые бы отражали и Тюменскую область тоже", - поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" Ярослава.

Украшения тюменка планирует производить из второго типа пластика – полиэтилена высокого давления. Он безопасен при нагреве, что является одним из главных факторов при работе, считает студентка. Закупать она его будет у компаний, которые занимаются приёмом этого материала от населения.

Сейчас ей предстоит приобрести оборудование, сырье, а также арендовать помещение, где пройдут первые тесты по созданию коллекции. Также параллельно она будет развивать бренд в социальных сетях и создаст свой сайт. "Пока в команде только я, возможно, подключиться муж, но это будет понятно уже на более позднее этапе", - добавила автор проекта.

Первые украшения она выпустит в 2026 году. Их можно будет найти на ярмарках и локальных магазинах. Со временем Ярослава Стрельцова собирается продавать продукцию и на маркетплейсах.

Напомним, что в конкурсе "Студенческий стартап" по 1 млн рублей выиграли 28 студентов из ТюмГУ, ТИУ и ГАУ Северного Зауралья.

Виктория Макарова