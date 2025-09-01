Участники проекта "Боевой кадровый резерв" встретились с депутатами Тюменской гордумы

| Фото: Тюменская гордума | Фото: Тюменская гордума

С участниками проекта "Боевой кадровый резерв" встретились депутаты Тюменской городской думы. Визит ветеранов СВО в представительный орган прокомментировала председатель гордумы Светлана Иванова.

По её словам, встреча с участниками прошла в рабочем формате. Депутаты, выступающие в роли наставников, подробно рассказали гостям о структуре и повседневной работе думы.

"Мы договорились, что участники проекта смогут посетить заседания наших постоянных комиссий и пленарные заседания. Думаю, такой практический опыт будет для них ценным и поможет лучше понять работу представительной власти", - отметила Светлана Иванова.

Стажировка в думе станет для ветеранов одним из этапов обучения, направленного на их дальнейшее трудоустройство в органы власти и на крупные предприятия региона.