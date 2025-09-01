У тюменки изъяли 40 капсул запрещенного в России препарата

| Фото: Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Запрещенный препарат, заказанный из-за рубежа, изъяли у жительницы Тюмени. Женщину задержали у почтового отделения. В посылке из Казахстана обнаружено 40 капсул в 14 упаковках, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

По словам гражданки, она наблюдалась у эндокринолога в Астане, который устно посоветовал употреблять таблетки для похудения. Рецепт на приобретение препаратов ей не выписывали ни в России, ни в Казахстане, однако женщина заказала запрещенные капсулы. Экспертиза выявила в составе капсул сибутрамин. Этот препарат включен в список сильнодействующих веществ и запрещен к свободному обороту на территории России.

"Перед оформлением международного заказа необходимо ознакомиться с составом медикаментов и биологически активных добавок. Некоторые из них допускаются к продаже за рубежом, но имеют ограничения при ввозе в Российскую Федерацию. Гражданам необходимо знать, включен ли препарат в государственный реестр лекарственных средств. За разъяснениями граждане могут обратиться в таможенные органы или изучить правила перемещения товаров на сайте ФТС России", – сказал исполняющий обязанности заместителя начальника Тюменской таможни Дмитрий Шайдулин.

Тюменке назначили штраф в размере 1 тыс. рублей. Препараты с сибутрамином изъяли.

Отметим, что за незаконное перемещение через таможенную границу Российской Федерации сильнодействующих веществ предусмотрена уголовная ответственность. Нарушителю может грозить от трех до семи лет лишения свободы со штрафом.