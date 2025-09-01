На возведение комплекса "Вайлдберриз" в Тюмени понадобятся железобетонные изделия трех заводов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Железобетонные и металлические изделия лягут в основу возведения склада компании "Вайлдберриз" в промпарке Московский вдоль федеральной трассы Тюмень – Екатеринбург. Поставщиков материалов для объекта искали во время дня поставщика, организованного Ассоциацией "Строительно-индустриальный кластер".

"Для колонн и свай однозначно поставка будет от местных производителей, потому что это достаточно сложный по логистике материал. Важно иметь сертификат. Продукция пройдёт входной контроль. Скорость строительства высокая. Поэтому выбираем до трех заводов – производителей железобетонных изделий. Количество свай – около двух тысяч. Поставки - строго по графику. Простоев не должно быть", - сказал руководитель проекта "Вайлдберриз" Иван Громчаков, который участвовал в мероприятии онлайн.

Общая площадь комплекса компании составит почти 22 га. Площадь всего промышленного парка - 72 га.

Заказчику для строительства нужны противопожарные железобетонные панели. Это 20-25 тыс. кв. м для каждого блока. Понадобится около 3 тыс. тонн металлоконструкций. Ограждающие материалы состоят из сэндвич-панелей и профнастила. Примерно 110 тыс. кв. м нужно только профлиста.

Застройщик также нуждается в блочно-модульных насосных станциях и емкостях для пожаротушения.

По словам Ивана Громчакова, система закупки стройматериалов ведется прозрачно - только через тендерные процедуры, на сайте bidzar.com. На сегодня 15 технических заданий уже загружено на соответствующие ресурсы.

Строительство комплекса завершат в Московском во втором квартале 2027 года.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Всего более 100 производственных компаний Тюменской области участвовали в дне поставщика. Презентацию проектов, для которых необходимы разные стройматериалы, комплектующие, оборудование для возведения гражданских и промышленных объектов презентовали представители специализированного застройщика "ИНСТЕП", ГК "ЭНКО", "Вайлдберриз" и промпарка в пос. Московский.

В Строительно-индустриальном кластере выстроена работа с участниками по разным направлениям. Комплексный подход привел к созданию десятка кооперационных цепочек. За восемь месяцев 2024 года заключено 110 контрактов на общую сумму около 1,5 млрд рублей. По словам генерального директора кластера Юлии Ахметовой, важно обеспечить устойчивость работы строительной отрасли – основного локомотива региональной экономики.

Серия дней подрядчика и поставщика продолжится до конца 2025 года.

Анжела Лебедева