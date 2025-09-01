  • 12 сентября 202512.09.2025пятница
В Тюменской области ищут поставщиков материалов для масштабных строек

Экономика, 12:41 12 сентября 2025

ИА "Тюменская линия"

Поставщиков строительных материалов ищут в Тюменской области для масштабных строек, в том числе межрегионального значения. День поставщика для производителей стройматериалов, комплектующих, оборудования проводит Ассоциация "Строительно-индустриальный кластер" в строительном институте 12 сентября.

"Мы пригласили для обеспечения строительства только те компании, которые реально заказчику нужны – по перечню потребностей. Это прямая коммуникация между заказчиком и производителем. На предыдущем дне подрядчика мы отработали со всеми субъектами УФО, у нас появился круг интересантов из Свердловской, Челябинской областей, которые будут работать с нами, расширять спектр предоставляемых услуг. Они начнут работать на бюджетных и коммерческих объектах", - сообщила генеральный директор ассоциации Юлия Ахметова.

Всего более 100 производственных компаний региона работают на сессии. Перспективы поставки материалов для возведения гражданских и промышленных объектов обозначили представители специализированного застройщика "ИНСТЕП", они занимаются строительством жилья в Курской, Воронежской, Липецкой областях. ГК "ЭНКО" тоже реализует проекты в разных регионах. Участники дня поставщика узнали, какие материалы необходимы для возведения распределительного центра "Вайлдберриз" и промышленного парка в пос. Московский.

"Мы намерены сформировать пул поставщиков, провести сортировку наиболее выгодных. У нас довольно жесткие сроки. Московский индустриальный парк находится в предстроительной фазе, на следующий год откроем строительный сезон. Полным ходом идут проектировочные работы. Утвержден проект планировки территории", - рассказал заместитель генерального директора Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Александр Крук.

Московский индустриальный парк расположится вдоль федеральной трассы Тюмень – Екатеринбург. Его площадь составит 72 га. С новой транспортной развязки к нему предусмотрены подъезды. Парк разделен на три части: распределительный центр "Вайлдберриз", территория для резидентов и лайт-индастриал. Запуск всей площади запланирован на 1 июля 2027 г.

После презентации потребностей застройщиков тюменские компании смогли провести переговоры. Следующий день для подрядчиков и поставщиков пройдёт до конца сентября.

В Строительно-индустриальном кластере и ТПП Тюменской области выстроена работа с участниками по разным направлениям. Комплексный подход привел к созданию десятка кооперационных цепочек. Идет работа по методическому сопровождению каждого проекта.

За восемь месяцев 2024 года в кластере заключено 110 контрактов на общую сумму около 1,5 млрд рублей. По словам Юлии Ахметовой, важно обеспечить устойчивость работы строительной отрасли – основного локомотива региональной экономики.

"Учитывая кратный прирост участников кластера, заказчиков и производителей, в 2025 году ожидаем, что эта цифра будет в разы больше. Несмотря на волатильность строительного рынка, стройка не должна останавливаться. Все насущные потребности компаний должны быть закрыты. И в кластере есть предложения подрядчиков и поставщиков, которые готовы на это. Таким образом, обеспечивается поддержание темпов строительства, загрузка предприятий, сохранение рабочих мест. До трети населения заняты в строительной отрасли. Все это прямо влияет на социально-экономическое благополучие региона", - подчеркнула гендиректор кластера.

Всего в Ассоциацию "Строительно-индустриальный кластер" входят 85 компаний из восьми регионов РФ.

Анжела Лебедева

