Произведениями Рахманинова и Свиридова открыли сезон в Тюменской филармонии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Произведениями Рахманинова и Свиридова открыли концертный сезон в Тюменской филармонии. Исполнили шедевры мировой музыки Тюменский филармонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Юрия Медяника и Хоровая капелла, художественный руководитель – заслуженный артист РФ Альберт Мишин.

"Оба наших прославленных коллектива предстали во всей красе. Сегодняшняя яркая программа, - это своеобразный пролог ко всему сезону. А он обещает зрителям новые запоминающиеся проекты с участием коллективов нашей филармонии и приглашенных артистов!", - рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев в своем Telegram-канале.

Ранее, в Тюменской филармонии на брифинге раскрыли некоторые подробности 67 концертного сезона. В частности, по словам Юрия Медяника, зрителей ждут выступления мировых звезд дирижирования.