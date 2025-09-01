  • 15 сентября 202515.09.2025понедельник
Произведениями Рахманинова и Свиридова открыли сезон в Тюменской филармонии

Общество, 22:17 14 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Произведениями Рахманинова и Свиридова открыли концертный сезон в Тюменской филармонии. Исполнили шедевры мировой музыки Тюменский филармонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Юрия Медяника и Хоровая капелла, художественный руководитель – заслуженный артист РФ Альберт Мишин.

"Оба наших прославленных коллектива предстали во всей красе. Сегодняшняя яркая программа, - это своеобразный пролог ко всему сезону. А он обещает зрителям новые запоминающиеся проекты с участием коллективов нашей филармонии и приглашенных артистов!", - рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев в своем Telegram-канале.

Ранее, в Тюменской филармонии на брифинге раскрыли некоторые подробности 67 концертного сезона. В частности, по словам Юрия Медяника, зрителей ждут выступления мировых звезд дирижирования.

# Андрей Пантелеев , Тюменская филармония

﻿
