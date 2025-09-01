  • 14 сентября 202514.09.2025воскресенье
От классики до премьер: филармония запустила 67 сезон с грандиозными планами

Общество, 18:04 14 сентября 2025

пресс-служба ТКТО | Фото: пресс-служба ТКТО

Новый 67-й сезон открылся в Тюменской филармонии 14 сентября. Директор учреждения Ирина Устинова и главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник представили яркую программу предстоящего года, которая сохранит лучшие традиции филармонии и предложит зрителям новые проекты с участием приглашенных артистов и солистов.

По словам художественного руководителя, оркестр вступает в новый этап с воодушевлением и высокими амбициями. "Мы стремимся сделать ТФО флагманом культуры тюменского региона, и достижение этой цели становится все ближе. Об оркестре узнают, в него влюбляются. Где бы оркестр ни выступал, публика следует за ним. Тюменский филармонический оркестр — это бренд, которым мы по праву гордимся", — отметил Медяник.

В новом сезоне зрителей ждут выступления мировых звезд дирижирования. "В наших планах — приглашение маэстро, чьи имена известны на международной арене. Их приезд в Тюмень откроет новые горизонты для местного музыкального сообщества", — поделился планами главный дирижер.

﻿

Ирина Устинова подчеркнула, что филармония продолжит развивать жанровое разнообразие концертов. "Мы представили творческие коллективы в различных абонементах, подготовили разнообразные программы. Кроме того, добавили несколько новых проектов с участием приглашённых артистов и солистов. Мы продолжим развивать жанровую политику концертов, чтобы каждый зритель смог найти в нашей программе то, что ему по душе", — отметила руководитель учреждения.

После официального открытия состоялась творческая встреча с Юрием Медяником, где зрители смогли задать интересующие их вопросы. Музыкант поделился своими творческими планами и рассказал о предстоящих проектах.

Особое внимание уделяется музыкальному просвещению публики. По наблюдениям дирижера, зрители демонстрируют растущий уровень музыкальной грамотности, что является результатом системной работы коллектива.

В планах оркестра — реализация масштабных проектов, включая премьеры и исполнение редко звучащих произведений. Культурная программа сезона будет направлена на расширение жанровых границ и привлечение новой аудитории, сохраняя при этом верность академическим традициям.

Инна Кондрашкина

# Тюменская филармония

