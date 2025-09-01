  • 15 сентября 202515.09.2025понедельник
Тюменский атлет завоевал медали всероссийских соревнований по прыжкам на батуте

Спорт, 21:19 15 сентября 2025

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Золотые медали на всероссийских соревнованиях "Надежды России 3" по прыжкам на батуте завоевал юный атлет из Тюменской области Никита Дымов. Он выступил в возрастной группе 11-12 лет, сообщили в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Юный тюменец показал отличные результаты в двух дисциплинах: акробатической дорожке и двойном минитрампе. Этот успех не только принес Никите Дымову заслуженные награды, но и позволил ему укрепить свои позиции в составе сборной России.

Отметим, соревнования в Екатеринбурге собрали лучших юных спортсменов страны.

