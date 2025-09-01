Тюменский атлет завоевал медали всероссийских соревнований по прыжкам на батуте
Золотые медали на всероссийских соревнованиях "Надежды России 3" по прыжкам на батуте завоевал юный атлет из Тюменской области Никита Дымов. Он выступил в возрастной группе 11-12 лет, сообщили в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.
Юный тюменец показал отличные результаты в двух дисциплинах: акробатической дорожке и двойном минитрампе. Этот успех не только принес Никите Дымову заслуженные награды, но и позволил ему укрепить свои позиции в составе сборной России.
Отметим, соревнования в Екатеринбурге собрали лучших юных спортсменов страны.