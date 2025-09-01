Казахстанский нефтяной холдинг впервые ищет новейшие технологии на TNF

Поиск новейший технологий ведет национальный холдинг АО "КазМунайГаз" на полях X Промышленно-энергетический форум TNF. Две сессии впервые провела делегация из Казахстана с участниками форума во второй день, 16 сентября.

Советник председателя правления АО "КазМунайГаз" Махамбет Досмухамбетов рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии", что у крупнейшей компании существуют те же проблемы, что и у российских нефтяников. Такие форумы как TNF дают возможность обмена опытом и достижениями.

"Меняется структура запасов. В большинстве из них приходится применять новые технологии. И мы сейчас ищем новейшие подходы по гидроразрывам пласта, заканчиванию скважин и другие. Нефтяная отрасль России представлена большой группой компаний, у нас есть здоровая конкуренция, которая дает позитивный эффект развития. На этой площадке мы получим прямые контакты по нахождению лучших технических решений. Все это работает на экономику и благополучие компаний, стран", - подчеркнул Махамбет Досмухамбетов.

Первый заместитель гендиректора АО "КазМунайГаз - Инжиниринг", модератор сессии Мурат Мустафаев сообщил участникам о том, что их ждет 10 презентаций от российских компаний.

"При помощи правительства Тюменской области мы получили предложения от 30 компаний. Заинтересовались десятью. Сессия наша посвящена технологиям. Мероприятие поможет укрепить связи между нашими странами и расширить их", - уверен Мурат Мустафаев.

Технологию заканчивания скважин представила коллегам из Казахстана группа компаний "Буран". Российский холдинг уже ведет деятельность в казахстанском Павлодаре. Представитель компании рассказал о преимуществах равнопроходных муфтах "Баррикуда". Напомним, сегодня, 16 сентября, "Буран" подписал соглашение с Ассоциацией "Нефтегазовый кластер".

Всего 15 человек вошли в состав делегации из Казахстана на Промышленно-энергетический форум TNF. Их визит – это серьезный шаг на пути к взаимовыгодному партнерству, считает заместитель директора департамента инвестполитики, уполномоченной по международным и внешнеэкономическим связям Тюменской области Александр Горлатов.

"На второй сессии прошло обсуждение вопросов сферы энергетики. Российские компании активно работают в Казахстане, в частности, СИБУР построил завод по производству полимеров. ЛУКОЙЛ добывает нефть на Каспии. Коллеги из Казахстана говорят: у нас есть еще рынки, можете заходить, если вам интересно. Они также намерены приобретать оборудование. И еще один трек – совместные научные исследования", - пояснил Горлатов.

На TNF работает и делегация из Атырауского университета. Тюменцы достигли с преподавателями договорённостей по проведению совместных исследований в нефтегазовой сфере на площадке Тюменского межуниверситетского кампуса.

"Это отраслевой вуз, он подчиняется Минэнерго РК, они ищут сильных партнеров. Они готовы работать в Тюмени, понимают, что у нас огромный потенциал. Мы уже успели показать наши вузы – ТюмГУ и ТИУ в Атырау. Сейчас задача – найти точки для совместных проектов и исследований", - подчеркнул Александр Горлатов.

Тюменская область реализует комплексный подход с компаниями и вузами Казахстана. Это поможет своевременно и качественно отвечать на запросы отраслевиков, улучшать экономику стран-партнеров.

X Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюменском технопарке 15 – 18 сентября. В нем примут участие более 12 тыс. человек.

Подробная программа представлена на официальном сайте главного отраслевого события года.

Анжела Лебедева