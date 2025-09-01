  • 16 сентября 202516.09.2025вторник
Про решение проблемы дефицита кадров рассказал Александр Моор

Общество, 17:39 16 сентября 2025

фото Сергея Мжельского, ИА "Тюменская линия"

О том, как Тюменская область справляется с общей для страны проблемой дефицита кадров рассказал РИА Новости на полях Промышленно-энергетического форума TNF 2025 губернатор Александр Моор.

В регионе реализуют проект "Кадры под ключ". "С действующим предприятием или с социальным инвестором заключаем соглашение и готовим под него людей нужной квалификации. Ребята, получающие среднее профессиональное образование, уже работают на этом оборудовании, на этих технологиях, и по окончании учебы приходят работать в компанию", - пояснил губернатор.

Процент трудоустройства по проекту составляет 92%.

Кроме того, многие компании привлекают на работу людей из других регионов. По словам Александра Моора, в этом случае важным фактором является не только заработная плата, но и комфортная городская среда.

"Люди, когда принимают решение о переезде, смотрят на регион, на город, насколько комфортно, какое качество образования, медицины, чем можно заняться в свободное время. Поэтому мы стараемся комплексно развивать нашу городскую среду, областную столицу, и про другие города не забываем", - отметил он.

Напомним, что по итогам приемной кампании в вузы в 2025 г. инженерные и научные специальности вновь вошли в число самых востребованных, а конкурс на эти направления только усилился. Студенты обучаются по программам, созданным с учетом запросов корпораций, а затем продолжают работу по выбранному профилю.

﻿
