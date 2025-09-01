  • 20 сентября 202520.09.2025суббота
Более 100 юных самбистов проведут поединки в честь Героев Отечества

Спорт, 14:56 20 сентября 2025

департамент по спорту и молодёжной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодёжной политике Тюмени

Поединки на кубок главы Тюмени по самбо в честь Героев Отечества состоятся 21 сентября, сообщает городской департамент по спорту и молодёжной политике.

Более 100 юношей и девушек 2013-2014 годов рождения выйдут на спортивный ковер, чтобы определить лучших в 20 весовых категориях.

Начало соревнований запланировано на 10 часов. Торжественное открытие турнира состоится в 16 часов.

# самбо

Архив новостей

