Жители Тюменской области могут обменять мелочь на бумажные деньги

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обменять мелочь на бумажные деньги или зачислить средства на счет могут жители Тюменской области. Акция "Монетная неделя" пройдет в регионе, как и в других субъектах РФ, с 22 сентября по 4 октября, сообщает Банк России.

Сдать монеты можно в любом банке или магазине, которые есть в списке участников. Адреса указаны на сайте монетнаянеделя.рф.

В Банке России отметили, что в этот раз в акции участвуют почти 15 тыс. торговых точек, четыре тыс. отделений банков в трех тыс. населенных пунктов страны.

Во время апрельской "Монетной недели" в оборот удалось вернуть более 51 млн монет на сумму 242 млн рублей.