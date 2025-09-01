  • 22 сентября 202522.09.2025понедельник
Жители Тюменской области могут обменять мелочь на бумажные деньги

Общество, 17:05 22 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обменять мелочь на бумажные деньги или зачислить средства на счет могут жители Тюменской области. Акция "Монетная неделя" пройдет в регионе, как и в других субъектах РФ, с 22 сентября по 4 октября, сообщает Банк России.

Сдать монеты можно в любом банке или магазине, которые есть в списке участников. Адреса указаны на сайте монетнаянеделя.рф.

В Банке России отметили, что в этот раз в акции участвуют почти 15 тыс. торговых точек, четыре тыс. отделений банков в трех тыс. населенных пунктов страны.

Во время апрельской "Монетной недели" в оборот удалось вернуть более 51 млн монет на сумму 242 млн рублей.

# Банк России , монеты

