Тюменские водолазы обследуют дюкеры на дне Туры

Водолазы проводят обследование дюкеров тюменского водоканала по дну Туры. Работу проводят каждую осень до начала ледостава, чтобы убедиться в исправности подводных переходов, сообщает пресс-служба Росводоканал Тюмень.

"Мы эксплуатируем семь дюкеров: пять водопроводных и два канализационных. Перед началом зимы важно удостовериться, что трубы целые, не оголились, и работе коммуникаций ничто не угрожает. Это профилактическая мера, направленная на поддержание надежного водоснабжения, обеспечение экологической безопасности реки", - рассказал директор по производству компании "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

Водолазы в гидрокостюмах и с набором спецоборудования сантиметр за сантиметром проверяют состояние подводных коммуникаций.

"При помощи гидролокатора и трассоискателей определяем положение и залегание трубы, ищем возможные повреждения или оголения. Такая работа проводится без спешки и требует не только навыков работы под водой, но и особой внимательности", - отметил специалист водолазной службы Юрий Шибеко.

Водолазам также предстоит обследовать подводную часть водоприемного сооружения на Метелевском водозаборе. Работы идут вторую неделю. Нарушений не обнаружено.