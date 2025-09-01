В Заводоуковске женщину оштрафовали за срыв предвыборных плакатов
Штраф в размере 500 рублей заплатит женщина в Заводоуковском муниципальном округе за умышленный срыв агитационных плакатов кандидата в депутаты местной думы.
Она рассказала, что по просьбе подруги расклеивала объявления о предстоящем мероприятии. На стенде, где в соответствии с законом в период избирательной кампании размещена информация о кандидатах, места не хватило. Женщина нашла решение: сорвала плакаты одного из кандидатов и освободила место для своих афиш.
Учитывая все обстоятельства, мировой судья привлек гражданку к административной ответственности, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.