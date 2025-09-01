  • 23 сентября 202523.09.2025вторник
  • USD84,0186
    EUR98,9638
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер юго-западный

В Заводоуковске женщину оштрафовали за срыв предвыборных плакатов

Происшествия, 17:34 23 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Штраф в размере 500 рублей заплатит женщина в Заводоуковском муниципальном округе за умышленный срыв агитационных плакатов кандидата в депутаты местной думы.

Она рассказала, что по просьбе подруги расклеивала объявления о предстоящем мероприятии. На стенде, где в соответствии с законом в период избирательной кампании размещена информация о кандидатах, места не хватило. Женщина нашла решение: сорвала плакаты одного из кандидатов и освободила место для своих афиш.

Учитывая все обстоятельства, мировой судья привлек гражданку к административной ответственности, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# штраф

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:42 23.09.2025В Ишимском районе у местного жителя изъяли 800 граммов "марихуаны"
17:34 23.09.2025В Заводоуковске женщину оштрафовали за срыв предвыборных плакатов
17:02 23.09.2025В Тюмени вынесли приговор по делу о гибели подростка на питбайке
15:43 23.09.2025В Тюмени мужчина вынес из магазина джойстики и зарядную станцию, минуя кассу

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора