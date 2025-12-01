  • 11 декабря 202511.12.2025четверг
В Тюмени завели уголовное дело против подростка, не сообщившего о теракте

Происшествия, 14:42 11 декабря 2025

СУ СК России по Тюменской области | Фото: СУ СК России по Тюменской области

В отношении 17-летноего тюменца, не сообщившего о готовящемся теракте, возбудили уголовное дело, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Следствие установило, что в декабре 2024 года подросток из общения в соцсетях со знакомым узнал о готовящемся террористическом акте.В переписке приятель сообщил ему, что вместе с сообщником по указанию злоумышленника, действующего в интересах Украины, он готовит поджог железнодорожного объекта.

Довести преступный умысел до конца поджигатели не смогли, к месту совершения теракта их задержали сотрудники РУФСБ России по Тюменской области.

Уголовное дело в отношении них направили в суд для рассмотрения по существу, уголовное дело в отношении куратора расследуют.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации

СК России напоминает, что участие в террористических действиях влечет за собой уголовную ответственность, вплоть до пожизненного заключения: "Если вам стало известно о готовящемся преступлении, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы, чтобы не стать соучастником террористов".

