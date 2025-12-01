10 лет тюрьмы грозит тюменке за хранение наркотиков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемую в незаконном хранении наркотиков задержали сотрудники Госавтоинспекции в Тюмени, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

На ул. Николая Глебова около лесополосы сотрудники ДПС остановили для проверки документов автомобиль Hyundai. При общении с водителем и пассажиркой правоохранители заметили, что женщины заметно нервничают.

В ходе беседы одна из них призналась, что имеет при себе запрещенное вещество. Инспекторы решили провести досмотр. Они обнаружили в правом кармане куртки пакетик с веществом зеленого цвета растительного происхождения. Экспертиза установила, что внутри находится вещество, включённое в перечень запрещенных наркотических веществ, – "уксусная кислота" массой около 1 гр. Подозреваемая пояснила, что наркотик она приобрела для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ". Максимальная санкция статьи – 10 лет лишения свободы. Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.