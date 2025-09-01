Крупнейший производитель ЦСП на Урале внедряет бережливые технологии в новом бизнес-направлении

Бережливые технологии внедряют в цехе металлообработки специалисты тюменской компании "Сибжилстрой". Предприятие является крупнейшим производителем цементно-стружечных плит в Уральском федеральном округе.

Цех создают с нуля, при этом бережливые технологии играют ключевую роль, поскольку уже доказали свою эффективность на производстве ЦСП. Год назад команда участвовала в федеральном проекте "Производительность труда".

"В целом удалось нарастить объем выпуска продукции: по сравнению с предыдущим годом где-то на 300-400 кубов делаем больше ежемесячно. Прирост порядка 25 процентов. В рамках проекта был выбран эталонный участок форматно-обрезного станка, так как по результатам анализа мы выявили именно в нем "узкое место". Внедрили инструменты бережливого производства, затем перешли и на другие участки, а сейчас упор идет на линию производства цементно-стружечных плит, куда мы также внедряем элементы – "5S", семь видов потерь. Некоторые узлы заменяем, модернизируем, чтобы исключить потери как физические, так и временные. Вводим инструкции для сотрудников, обучаем их ежеквартально. У нас есть свои тренеры по бережливому производству, проводим и внутренний аудит", - рассказала начальник производственно-технологического отдела компании "Сибжилстрой" Дарья Дубровских.

Сотрудники оценили нововведения, привыкли к новому формату. Всю актуальную информацию о рабочих процессах размещают на стендах, где можно узнать не только о стандартах производственных процессов, но и о планах, результатах.

"В рамках проекта нам удалось достичь поствленных целей. Сотрудники еще больше раскрылись, начали делиться проблемами, вместе их решать, наращивать объемы производства", - отметил руководитель проектов Регионального центра компетенций "Агентства инноваций" Владимир Каменский.

Отметим, что в месяц на предприятии производят 2,5 тыс. куб м цементно-стружечных плит. Их используют для строительства во многих регионах России.

Экспертную поддержку участникам проекта оказывают через Региональный центр компетенций, а финансирование - из регионального бюджета. Для участников проекта услуги бесплатные, при том что рыночная стоимость их превышает 3 млн рублей. Начиная с 2018 г. в Тюменской обалсти реализовали более 120 проектов по повышению производительности труда в таких отраслях экономики, как машиностроение, приборостроение, сельское хозяйство, пищевая промышленность, строительство, коммунальное хозяйство и транспорт.

Федеральный и региональный проекты "Производительность труда" реализуются в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Оксана Корнеенкова