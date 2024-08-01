Тюменский завод стройматериалов для сокращения издержек применяет бережливые технологии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Затраты и издержки рассчитывают сократить на заводе "Сибжилстрой" под Тюменью. Производитель цементно-стружечных плит стал участником нацпроекта "Производительность труда". По программе бережливого производства команда завода и экспертов регионального центра компетенций разработала план улучшения бизнес-процессов. Все направлены на устранение проблем и развитие завода.

По словам директора завода "Сибжилстрой" Татьяны Бойко, за счёт мероприятий проекта удастся сократить себестоимость продукции.

"Мы можем это сделать несколькими путями. Один из них - уменьшение затрат. А сократить их можно, уменьшая издержки, а это как раз и есть бережливое производство. Информационный этап мы закончили, сейчас выходим на саму производительность. Основное - это внедрение системы "5S" и обучение. Двое инструкторов будут обучать сотрудников, в том числе, вновь прибывших тому, как организовать рабочее место, культуре самого производства, поиску проблем и внедрению рациональных предложений", - сказала директор.

В план включены цементный склад, линия формовки и форматно-обрезной станок, который выбран эталонным участком. На нем внедрят автономное обслуживание оборудования. В цементном складе предстоит модернизация всего участка.

Как отметил начальник управления развития промышленности и предпринимательства департамента инвестиционной политики Тюменской области Герман Прочный, "Сибжилстрой" является предприятием, выпускающим строительные материалы. А это направление в существующих реалиях очень актуально.

"Строительная отрасль в Тюменской области развивается динамично, а это также зависит и от качества поставщиков. Внедрение бережливого производства напрямую влияет на себестоимость производимой продукции, что в свою очередь влияет на стоимость возведения зданий, сооружений", - дополнил Герман Прочный.

Он сказал также, что Тюменская область в национальном проекте участвует с самого начала. Действующий региональный центр компетенций по производительности труда является одним из самых опытных в России. На счету уже более 100 реализованных проектов.

"Помимо национального проекта мы реализуем еще и региональную программу, в которую могут войти предприятия, не подходящие под критерии нацпроекта. Список предприятий, которые могут попасть под квоту небольшой – до пяти предприятий в год. Места бронируются заранее. Имеется большой спрос на эту программу. Программа является бесплатной. Тюменская область – уникальный регион, в том плане, что мы не подходим линейно к реализации направления. У нас есть программы по внедрению бережливого производства для разных категорий – от малого бизнеса на старте до крупной компании", - подчеркнул эксперт.

Отметим, что завод "Сибжилстрой" основан в 1932 году. Это единственный в Уральском федеральном округе производитель цементно-стружечных плит. Этот экологически чистый стройматериал поставляют не только в 30 регионов России, но и за рубеж. За первые шесть месяцев объем выпускаемой продукции увеличился на 6 %.

Оксана Корнеенкова