Житель Ялуторовска лишился 100 тысяч, перейдя по ссылке в мессенджере

скриншот видео скриншот видео

Очередной факт хищения денег с банковских карт зарегистрировали полицейские после того, как владелец счетов прошел по неизвестной ссылке.

"Я получил сообщение от брата с ссылкой и текстом: "Это ты на видео?", и нажал на данную ссылку с видео, - рассказал он в полиции. - Открылся сторонний сайт, где была информация о программных разрешениях. Читать и разбираться в данных сведениях я не стал, и выключил телефон".

Через небольшой промежуток времени мужчине на телефон стали приходить смс-сообщения о списании денег с банковских карт. Пока он блокировал счета в личных кабинетах в приложениях банков, неизвестные осуществили несколько операций по переводу его денежных средств на другие счета и абонентские номера. "Списано более ста тысяч рублей", - сообщил потерпевший.

Видео УМВД по Тюменской области

По данному факту следственный отдел МО МВД России "Ялуторовский" возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Преступник может лишиться свободы на срок до шести лет.

Специалисты в очередной раз призывают граждан не переходить по подобным ссылкам, тем более, если они заканчиваются расширением ".apk". Следует понимать, что файлы с фотографиями, картинками и видеороликами не содержат вышеуказанное расширение. Файлы с расширением ".apk" являются установочными для приложений, среди которых могут оказаться и вредоносные программные обеспечения.