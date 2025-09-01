  • 23 сентября 202523.09.2025вторник
В Тюменской области создали игру "Мошенники против тебя"

Общество, 15:21 23 сентября 2025

скриншот игры

"Мошенники против тебя: сможешь дойти до банка с деньгами?" Так называется новая игра, запущенная на сайте стопмошенники72.рф. Участников ждут самые изощренные схемы обмана. Каждый уровень — новый вид мошенничества, каждое решение может стоить Ивану всех денег.

"Твоя миссия: дойти до банка с полным кошельком. Твои враги: коварные монстры-мошенники с хитрыми ловушками. Твое оружие: знания и интуиция", - инструктируют участников создатели игры.

Сегодня мошенники — настоящие мастера перевоплощения. Они могут притвориться родственником в беде, курьером с "важной" посылкой или даже сотрудником банка, подделывают голоса, лица, сайты — и крадут миллионы. Только в Тюменской области за 7 месяцев 2025 года почти 7 тыс. человек попались на их уловки.

Проект стопмошенники72.рф реализуют при поддержке правительства Тюменской области в рамках комплексного плана мероприятий по профилактике дистанционных хищений денежных средств граждан с использованием информационно- телекоммуникационных технологий на 2025 год, совместно с прокуратурой Тюменской области, управлением МВД России по Тюменской области и отделением Банка России по Тюменской области.

