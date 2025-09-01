  • 19 сентября 202519.09.2025пятница
Тюменцам рассказали, как распознавать цифровые ловушки теневых рекламщиков

Общество, 13:25 19 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Маркетологи, SMM-специалисты, аналитики — люди, работающие в рамках закона и платформ. Их цель — донести ценное сообщение и найти свою аудиторию. Они привлекают аудиторию честно: через контент, рекламу, SEO. Но есть и другие — трафферы из "тени".

Это специалисты, в совершенстве владеющие инструментами цифровой рекламы. Их навык — обходить системы модерации и безопасности, чтобы запускать рекламу запрещённых проектов, таких, как фейковые курсы и "заработки", сайты с cracked-софтом и активаторами, фишинговые формы и ссылки на стилеры.

Их цель — максимизировать охват, чем больше людей они направят на вредоносный контент — тем выше их доход. При этом жертвы, попавшие по ссылкам, рискуют потерять все пароли из браузера, лишиться данных банковских карт или потерять доступ к кошелькам.

Распознать теневую рекламу можно по кликбейтным заголовкам: фразы вроде "ШОК!", "СРОЧНО!", "ТАКОГО ВЫ ЕЩЁ НЕ ВИДЕЛИ" или "Этого от вас скрывают" создают искусственный ажиотаж. Настоящие эксперты и бренды редко прибегают к таким приёмам.

Также выдать трафферов могут комментарии-боты: под постом - десятки восторженных отзывов с неестественными формулировками: "Я забрал свой выигрыш!", "Работает, советую!", "Спасибо, всё пришло". Настоящие пользователи так не пишут.

Применяют мошенники и приёмы давления: таймеры обратного отсчёта, всплывающие окна "Семь человек уже купили это за последние пять минут", упоминание "ограниченного количества товара" — всё это призвано отключить критическое мышление потенциальной жертвы.

Обращайте внимание на подозрительные адреса. Сокращенные ссылки (bit.ly, t.me/+ и т.п.) могут вести куда угодно. Также домены в зонах .xyz, .top, .club, .biz часто используются мошенниками.

Ещё один признак - несоответствие контента и предложения. Если вам предлагают iPhone за 5 тыс. рублей под видом "тестового товара от поставщика" или курсы по инвестициям с гарантией дохода 300 % — всё это классические признаки обмана.

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупреждает: если предложение выглядит слишком выгодно — это не подарок. Это точка входа для киберпреступника.

Больше полезной информации на сайте стопмошенники72.рф.

# кибермошенники

