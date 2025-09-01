  • 12 сентября 202512.09.2025пятница
  • USD85,6647
    EUR99,7367
  • В Тюмени 8..10 С 1 м/с ветер западный

Полицейские предупреждают о мошенничестве на сайтах с объявлениями о работе

Общество, 17:49 12 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Киберполицейские предупреждают о всплеске случаев мошенничества на сайтах бесплатных объявлений и в группах в соцсетях с предложениями о работе. Мошенники выявляют потенциальных жертв, находящихся в поиске источника дохода.

"Гражданину поступает звонок или сообщение от лица, представляющегося потенциальным работодателем. Периодически предлагается вакансия "помощника для пожилого человека". В числе основных обязанностей – регулярная покупка продуктов", - отмечено в сообщении управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

После получения предварительного согласия злоумышленник под предлогом удобства для составления списков покупок и перевода денег предлагает продолжить общение в мессенджере.

Для вида обсуждается список покупок, после чего гражданину поступает сфальсифицированное SMS-уведомление, имитирующее сообщение от банка о зачислении на счет значительной суммы денег. Данное уведомление является фиктивным и призвано создать у гражданина ощущение совершившейся финансовой операции и доверия к "работодателю".

Под предлогом необходимости предоставления отчета о получении денег злоумышленник в ходе телефонного разговора настоятельно требует включить функцию демонстрации экрана мобильного устройства для "подтверждения чека".

В процессе демонстрации экрана злоумышленник визуально получает конфиденциальную информацию для авторизации в банковских системах (пароли, коды доступа, push-уведомления).

Чтобы обезопасить себя, "Вестник киберполиции" рекомендует избегать использования функции демонстрации экрана. Особенно при общении с незнакомыми людьми.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кибермошенники

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:02 12.09.2025В парке с. Кутарбитка Тобольского округа установили камеры видеонаблюдения
19:35 12.09.2025На форуме "Утро" в Тюмени проведут грантовый конкурс волонтерских проектов
19:10 12.09.2025В Тобольске обсудили детали установки аттракционов в "Менделеев-парке"
18:54 12.09.2025Тюменцев ждут магнитные бури второго и третьего уровней

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора