Полицейские предупреждают о мошенничестве на сайтах с объявлениями о работе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Киберполицейские предупреждают о всплеске случаев мошенничества на сайтах бесплатных объявлений и в группах в соцсетях с предложениями о работе. Мошенники выявляют потенциальных жертв, находящихся в поиске источника дохода.

"Гражданину поступает звонок или сообщение от лица, представляющегося потенциальным работодателем. Периодически предлагается вакансия "помощника для пожилого человека". В числе основных обязанностей – регулярная покупка продуктов", - отмечено в сообщении управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

После получения предварительного согласия злоумышленник под предлогом удобства для составления списков покупок и перевода денег предлагает продолжить общение в мессенджере.

Для вида обсуждается список покупок, после чего гражданину поступает сфальсифицированное SMS-уведомление, имитирующее сообщение от банка о зачислении на счет значительной суммы денег. Данное уведомление является фиктивным и призвано создать у гражданина ощущение совершившейся финансовой операции и доверия к "работодателю".

Под предлогом необходимости предоставления отчета о получении денег злоумышленник в ходе телефонного разговора настоятельно требует включить функцию демонстрации экрана мобильного устройства для "подтверждения чека".

В процессе демонстрации экрана злоумышленник визуально получает конфиденциальную информацию для авторизации в банковских системах (пароли, коды доступа, push-уведомления).

Чтобы обезопасить себя, "Вестник киберполиции" рекомендует избегать использования функции демонстрации экрана. Особенно при общении с незнакомыми людьми.