  • 11 сентября 202511.09.2025четверг
  • USD84,9211
    EUR99,8246
  • В Тюмени 11..13 С 4 м/с ветер северный

Три миллиона рублей украли мошенники у вдовы участника СВО

Происшествия, 10:07 11 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три миллиона рублей украли мошенники у женщины, чей муж погиб в зоне СВО, сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Инцидент начался с телефонного звонка. Неизвестный мужчина поинтересовался, получала ли женщина причитающиеся ей выплаты и награду погибшего супруга. После отрицательного ответа злоумышленник предложил оформить необходимые документы через портал "Госуслуги". Потерпевшая пояснила, что не обладает достаточными навыками для самостоятельного оформления. Мошенник под предлогом оказания помощи запросил у нее код подтверждения из sms-сообщения.

На следующий день женщине поступил очередной звонок от лжесотрудника правоохранительных органов. Он обвинил ее в соучастии в мошеннической деятельности и пригрозил уголовным преследованием с лишением свободы на срок до 25 лет, а также изъятием детей. Под давлением женщина выполнила требования мошенников: сняла все деньги с банковского счета и передала наличные курьеру, который прибыл по указанному адресу. Злоумышленники похитили у потерпевшей три миллиона рублей, большинство из которых составляли выплаты по случаю потери кормильца.

Возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кража , мошенники

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:46 11.09.2025Один человек погиб на пожаре в Викуловском округе
10:51 11.09.2025У тюменки изъяли 40 капсул запрещенного в России препарата
10:07 11.09.2025Три миллиона рублей украли мошенники у вдовы участника СВО
21:26 10.09.2025В Викуловском округе на пожаре погиб человек

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора