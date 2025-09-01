Три миллиона рублей украли мошенники у вдовы участника СВО

Три миллиона рублей украли мошенники у женщины, чей муж погиб в зоне СВО, сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Инцидент начался с телефонного звонка. Неизвестный мужчина поинтересовался, получала ли женщина причитающиеся ей выплаты и награду погибшего супруга. После отрицательного ответа злоумышленник предложил оформить необходимые документы через портал "Госуслуги". Потерпевшая пояснила, что не обладает достаточными навыками для самостоятельного оформления. Мошенник под предлогом оказания помощи запросил у нее код подтверждения из sms-сообщения.

На следующий день женщине поступил очередной звонок от лжесотрудника правоохранительных органов. Он обвинил ее в соучастии в мошеннической деятельности и пригрозил уголовным преследованием с лишением свободы на срок до 25 лет, а также изъятием детей. Под давлением женщина выполнила требования мошенников: сняла все деньги с банковского счета и передала наличные курьеру, который прибыл по указанному адресу. Злоумышленники похитили у потерпевшей три миллиона рублей, большинство из которых составляли выплаты по случаю потери кормильца.

Возбуждено уголовное дело.