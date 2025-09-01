  • 1 сентября 20251.09.2025понедельник
Самозапрет на сим-карты могут становить жители Тюменской области с 1 сентября

Общество, 15:53 01 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Самозапрет на оформление сим-карт и заключение договоров об оказании услуг связи могут установить жители Тюменской области с 1 сентября. Эта мера защитит жителей России от кибермошенников, которые регистрируют номера на чужие имена, сообщает Минцифры.

Сделать самозапрет можно на Госуслугах или в некоторых МФЦ, снять его можно только очно в МФЦ. Отметим, пользоваться сим-картой должен только её владелец. При необходимости граждане смогут передать её близким родственникам. Так у телефонных мошенников не будет шансов воспользоваться чужим номером. Чтобы родственник мог пользоваться услугами связи, переоформлять на него договор не нужно.

Дополнительно разрешена передача сим-карт представителям органов госвласти и местного самоуправления при исполнении служебных обязанностей, экстренных оперативных служб.

Также с сентября смс-код для смены пароля на Госуслугах будет приходить с временной задержкой после окончания телефонного вызова.

Появилась возможность назначить доверенное лицо, к которому банк сможет обращаться для подтверждения финансовых операций. Например, при переводе денег на чужой счёт.

При входящем звонке на экране телефона будет отображаться, какая организация звонит, например банк или служба доставки. Это поможет гражданам отличить официальные вызовы от мошеннических.

А вот массовые телефонные вызовы теперь возможны только при предварительном согласии абонента. Также можно отказаться от обзвонов, направив заявление своему оператору связи. Исключение — звонки от органов власти и подведомственных им организаций.

# безопасность , кибермошенники , Минцифры

