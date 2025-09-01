  • 16 сентября 202516.09.2025вторник
Мошенники пытаются обмануть тюменцев, используя фейковый бот портала Госуслуг

Общество, 19:18 16 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Бдительные граждане сообщили в департамент социального развития Тюменской области о том, что в мессенджере Telegram от имени департамента начали создавать чаты, сообщает информационный центр правительства региона.

Злоумышленники создают боты с именами действующих представителей органа власти, которые имитируют живое общение. Как правило, в подобных чатах лишь один реальный человек — тот, которого и пытаются обмануть.

Мошенники, маскируясь под действующих руководителей департамента, призывают "для сохранения стажа оцифровать данные через официальный бот госуслуг".

Подобные мошеннические чаты создаются не только от органов власти, но и от крупных государственных организаций.

Напомним, переход по подозрительным ссылкам может открыть мошенникам доступ к вашему аккаунту и позволить похитить личные данные и средства.

Органы государственной власти не запрашивают личные данные или какие-либо коды у граждан через социальные сети или мессенджеры.

