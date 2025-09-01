Мошенники стали представляться школьными психологами

Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенничества, в которой злоумышленники представляются школьными психологами.

"Они рассылают россиянам ссылки на поддельные сайты государственных сервисов, сообщая, что их ребенок якобы не прошёл обязательное тестирование. Сценарий завершается "дистанционными проверками" и передачей денег и ценностей лже-курьеру", - отмечено в сообщении пресс-службы ВТБ.

Во время звонка мошенники предлагают пересдать тест по ссылке, которая ведёт на фишинговый сайт. Это позволяет им получить доступ к личным данным, а иногда и к банковским аккаунтам. Затем они сообщают своим "жертвам" об утечке данных или угрозе уголовного преследования за действия, якобы совершённые от их имени. Злоумышленники запугивают как детей, так и их родителей, требуя включить видеозапись и устроить "проверку" дома, собрать ценные вещи и деньги для передачи курьеру.

"Мошенники стали использовать более сложные методы, включая психологическое давление. Всегда нужно помнить, что обычным гражданам никогда не позвонят представители ЦБ или финмониторинга. Необходимо критически относиться к любым заявлениям неизвестных лиц по телефону, действовать с холодной головой, а лучше просто положить трубку. Эти же правила безопасности важно донести до детей, чтобы они в любой непонятной ситуации прежде чем что-то предпринимать, обращались за советом к взрослым", — отметил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.