  • 16 сентября 202516.09.2025вторник
  • USD83,0718
    EUR97,4502
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер северо-западный

Мошенники стали представляться школьными психологами

Общество, 10:40 16 сентября 2025

фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенничества, в которой злоумышленники представляются школьными психологами.

"Они рассылают россиянам ссылки на поддельные сайты государственных сервисов, сообщая, что их ребенок якобы не прошёл обязательное тестирование. Сценарий завершается "дистанционными проверками" и передачей денег и ценностей лже-курьеру", - отмечено в сообщении пресс-службы ВТБ.

Во время звонка мошенники предлагают пересдать тест по ссылке, которая ведёт на фишинговый сайт. Это позволяет им получить доступ к личным данным, а иногда и к банковским аккаунтам. Затем они сообщают своим "жертвам" об утечке данных или угрозе уголовного преследования за действия, якобы совершённые от их имени. Злоумышленники запугивают как детей, так и их родителей, требуя включить видеозапись и устроить "проверку" дома, собрать ценные вещи и деньги для передачи курьеру.

"Мошенники стали использовать более сложные методы, включая психологическое давление. Всегда нужно помнить, что обычным гражданам никогда не позвонят представители ЦБ или финмониторинга. Необходимо критически относиться к любым заявлениям неизвестных лиц по телефону, действовать с холодной головой, а лучше просто положить трубку. Эти же правила безопасности важно донести до детей, чтобы они в любой непонятной ситуации прежде чем что-то предпринимать, обращались за советом к взрослым", — отметил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кибермошенники

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:41 16.09.2025Будущих архитекторов Тюменской области приглашают на конкурс "Благоустрой!"
11:46 16.09.2025Альберт Суфианов представил авторские наработки на конгрессе нейрохирургов в Узбекистане
11:35 16.09.2025Научно-образовательный центр создадут ТИУ и "Газпром нефть"
11:13 16.09.2025В Тобольске оперативно меняют кровлю на школе № 17

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора