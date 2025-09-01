15% тюменцев столкнулись с локальными киберугрозами в этом году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15% тюменцев столкнулись с локальными киберугрозами с января по август этого года. На компьютерах пользователей были обнаружены вредоносные файлы, которые распространялись через съемные носители, в виде зашифрованных документов или в составе сложных инсталляторов.

Доля пользователей из компаний, на устройствах которых были зафиксированы попытки заражения локальными угрозами, составила 13%. В то же время, 6,5% жителей столкнулись с веб-угрозами, а среди корпоративных пользователей доля таких попыток составила 5%, сообщили tmn.aif.ru в пресс-службе "Лаборатории Касперского".

Кроме того, 8% человек стали жертвами кибератак через мобильные устройства. 65% пользователей получали вызовы с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество по обычной телефонной связи.