  • 29 сентября 202529.09.2025понедельник
  • USD83,6118
    EUR97,6823
  • В Тюмени 3..5 С 2 м/с ветер северо-западный

Более 470 площадок ждут тюменцев на акции "Активное долголетие по-тюменски"

Общество, 16:12 29 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 470 площадок ждут тюменцев на акции "Активное долголетие по-тюменски". Бесплатные мастер-классы, консультации, танцы и музыкальные гостиные для жителей серебряного возраста организуют к Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября, во всех муниципальных образованиях региона.

Как сообщает информационный центр правительства региона, мероприятия будут проходить в течение сентября и октября в "Точках активного долголетия". Всего в регионе их насчитывается более 470 – почти 70 из них находятся в Тюмени.

"Ежегодно акция собирает более 20 000 участников. Сегодняшние пенсионеры хотят быть активными, развивать в себе новые навыки, участвовать в различных событиях", — сказала начальник управления по вопросам соцобслуживания населения и делам инвалидов департамента соцразвития Тюменской области Гульнара Байматова.

В Тюмени центральными площадками 1 октября станут Дом культуры и творчества "Торфяник" (с 12 до 15 часов), Центр культуры и искусства "Современник" (с 12 до 15 часов); Площадь 400-летия Тюмени (с 13 часов).

Афиша мероприятий размещена на портале "Старшее поколение" и в группе "Активное долголетие по-тюменски" в "Одноклассниках". Возрастное ограничение: 0+.

Видео информационного центра правительства Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# акция , Международный день пожилых людей , праздник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:34 29.09.2025Стартовал рабочий визит делегации Тюменской области в Республику Беларусь
16:12 29.09.2025Более 470 площадок ждут тюменцев на акции "Активное долголетие по-тюменски"
16:01 29.09.2025В Тюменской области туризм во многом развивается за счет культовой архитектуры
15:49 29.09.2025Количество пользователей библиотек Тобольска превысило 35 тыс. человек

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора