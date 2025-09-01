Более 470 площадок ждут тюменцев на акции "Активное долголетие по-тюменски"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 470 площадок ждут тюменцев на акции "Активное долголетие по-тюменски". Бесплатные мастер-классы, консультации, танцы и музыкальные гостиные для жителей серебряного возраста организуют к Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября, во всех муниципальных образованиях региона.

Как сообщает информационный центр правительства региона, мероприятия будут проходить в течение сентября и октября в "Точках активного долголетия". Всего в регионе их насчитывается более 470 – почти 70 из них находятся в Тюмени.

"Ежегодно акция собирает более 20 000 участников. Сегодняшние пенсионеры хотят быть активными, развивать в себе новые навыки, участвовать в различных событиях", — сказала начальник управления по вопросам соцобслуживания населения и делам инвалидов департамента соцразвития Тюменской области Гульнара Байматова.

В Тюмени центральными площадками 1 октября станут Дом культуры и творчества "Торфяник" (с 12 до 15 часов), Центр культуры и искусства "Современник" (с 12 до 15 часов); Площадь 400-летия Тюмени (с 13 часов).

Афиша мероприятий размещена на портале "Старшее поколение" и в группе "Активное долголетие по-тюменски" в "Одноклассниках". Возрастное ограничение: 0+.

Видео информационного центра правительства Тюменской области