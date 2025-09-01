Муниципальный товарный знак будет использовать предприниматель из Ярковского округа на иван-чае

| Фото: из Telegram-канала главы Ярковского округа Евгения Золотухина | Фото: из Telegram-канала главы Ярковского округа Евгения Золотухина

Товарный знак "Ярковье – земля вольных сибирцев" будет использовать на упаковках с иван-чаем предприниматель Ярковского района. Для развивающегося производства – это хорошая поддержка.

Глава муниципального образования Евгений Золотухин рассказал, что подписал соглашение о предоставлении права использования товарного знака с жительницей д. Никольской Ларисой Александровой.

"Предприниматель с 2013 года занимается выпуском напитков на основе кипрея узколистного – иван-чая. Производство растет и развивается. В планах Ларисы Александровой расширить линейку продукции, запустить новые продукты – травяные сборы и чаи. Продукция предпринимателя пользуется большим спросом не только в нашем районе, но и далеко за его пределами", - уточнил глава Ярковского округа.

По его оценке, использование товарного знака позволит предпринимателю привлечь дополнительное внимание клиентов к натуральной и экологически чистой продукции. Продажа чаёв и травяных сборов под брендом территории на маркетплейсах и в магазинах по всей стране поспособствует популяризации богатой культуры и традиции земли "Ярковья", повысит узнаваемость округа.