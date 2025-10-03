  • 3 октября 20253.10.2025пятница
В Тюмени стартовали соревнования "Роби – создатели будущего"

Общество, 12:15 03 октября 2025

департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Региональные соревнования "Роби – создатели будущего" на Кубок губернатора Тюменской области стартовали в Тюмени, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

В Тюменском технопарке в состязаниях участвуют более 80 ребят от 5 до 12 лет по направлениям: творческий конкурс "Тюмень-500"; сумо управляемых роботов; сборка и пилотирование роботов.

Состязания стали площадкой по обмену опытом в области робототехники и программирования юных инженеров.

Ранее образовательная система "РОБИ" тюменца Евгения Борисова была признана победителем в номинации "Техническая и технологическая игрушка" на Всероссийском конкурсе "Родная игрушка".

