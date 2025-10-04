  • 4 октября 20254.10.2025суббота
Победителей креативной премии "Связи" назвали в Тюмени

Общество, 14:49 04 октября 2025

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Победителей креативной премии "Связи" наградили в рамках форума креативных предпринимателей "КПД" в Тюмени.

Как сообщает инфоцентр регионального правительства, в номинации "Креативное пространство года" отмечен "Flacon Space×Парковый". Событием года назван Всероссийский фестиваль "Музсходка, лучшим семейным креативным проектом — галерея авторской керамики династии мастеров Брусенцовых. "Лучшее креативное решение в традиционных отраслях экономики" показал проект в девелопменте на примере жилого района "Речной порт". Лучший образовательный проект в сфере КИ — Школа дизайна "DH". Продюсером года в сфере креативных индустрий признана Ксения Осипова (Агентство коммуникативного маркетинга "Marks & Events"), экспортером года - купальники для художественной гимнастики "Nelli".

Награду в специальной номинации "На века" завоевал бренд "Бессмертный полк". Ее вручили основателю акции Геннадию Иванову.

Отметим, III форум КПД проходит в Тюмени 3-4 октября. На него приехали более трех тысяч представителей 20 городов страны. Основными темами в этом году стали маркетинг и продвижение креативных индустрий.

# креативные индустрии

﻿
