В п. г. Федоровском Сургутского района строят новые канализационно-очистные сооружения

| Фото: А. Шумай | Фото: А. Шумай

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой в рамках рабочей поездки в п. г. Федоровское посетил строительную площадку будущих канализационно-очистных сооружений. Стоимость объекта – без малого 2,5 млрд рублей. Проект финансируется за счет федерального займа "Фонда развития территорий" в размере 1,3 млрд, еще 782,8 млн рублей выделены из окружного бюджета и 285,6 млн – из казны Сургутского района.

По словам главы района, готовый объект будет включать в себя здание очистных сооружений, площадку для хранения осадка после очистки сточных вод, цех по его обезвоживанию, инженерные сети, КПП. Мощность сооружений составит семь тысяч кубометров в сутки. Этих объемов должно хватить и с учетом дальнейшего территориального развития Федоровского.

Старые очистные с этой задачей не справлялись: первая очередь объекта была введена еще в 1987 году, вторая – спустя 10 лет. Технологическое оборудование устарело, и было принято решение о строительстве новых КОС. Подрядчик ООО "Энергострой" уже демонтировал часть действовавшего коммунального объекта и вывез более 300 т металлолома, также устроены временные дороги. Сейчас там забивают и испытывают сваи. Окончание строительства ожидается в 2027 году, до этого момента в работе – вторая очередь старых КОС.