Количество подключений к бесплатной сети TyumenFree Wi-Fi превысило 6,7 млн в 2025 году

Экономика, 20:51 15 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 6,7 подключений к бесплатной сети TyumenFree Wi-Fi совершили жители и гости Тюменской области в 2025 году. Количество авторизаций выросло на 65 %, только в последние три месяца было подключено более 500 тыс. устройств. Всего в регионе доступны 186 точек подключения к сети.

Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации Станислав Логинов на ежегодной итоговой встрече с журналистами федеральных и региональных СМИ 15 декабря в Тюменском технопарке. Входящий трафик использования Tyumen Free вырос на 56%.

"Нагрузка на сеть городского Wi-Fi выросла, но сеть продолжает работать стабильно. Сейчас мы активно проводим её модернизацию. Да, мы сталкиваемся с тем, что у граждан возникают трудности с подключением - на разных устройствах подключение может проходить по-разному. В этом случае просим сразу фиксировать проблему с помощью чат-бота в Мax или в нашу службу поддержки по номеру 122", - пояснил Станислав Логинов.

Он отметил, что самой популярной точкой подключения стал международный аэропорт Рощино. Пользователи авторизовались более 2 млн раз.

Ранее заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации Станислав Логинов представил журналистам новые чат-боты реализованные в отечественном мессенджере Max. В том числе и бот "Бесплатная сеть TyumenFree Wi-Fi". Через него можно узнать о ближайших точках доступа в сеть и о проблемах с подключением к ним.

Для подключения к сети необходимо выбрать Wi-Fi сеть "TyumenFree" и следовать инструкциям на странице регистрации, которая автоматически появляется при подключении.

Оксана Корнеенкова

# Wi-Fi , информатизация , сеть , Станислав Логинов

﻿
