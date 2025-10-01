  • 10 октября 202510.10.2025пятница
Снегоуборочную технику в Тюмени готовят к работе зимой

Экономика, 12:15 10 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С 15 октября переходит на зимний режим содержания города АО "ТОДЭП". Одним из мероприятий в рамках подготовки к предстоящей зиме стал смотр-приёмка снегоуборочной техники на базе одного из филиалов предприятия ДРСУ-7, обслуживающего центральную часть города, а также основные заездные магистрали областного центра.

Как рассказал заместитель генерального директора АО "ТОДЭП" Евгений Фальков, в настоящее время вся техника предприятия находится в стопроцентной готовности к содержанию дорог города в зимний период, противогололёдный материал закуплен в необходимом количестве. "Надеемся, что эта зима у нас пройдёт удачно, штат сотрудников полностью укомплектован", - добавил он.

﻿

Зимой управляющие компании Тюмени могут бесплатно получить талоны на приём снега на снежном полигоне, расположенном на 9 км Велижанского тракта. Об этом напомнил заместитель главы города, директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Евгений Сорокин.

"Ежегодно перед зимним сезоном мы проверяем всю технику, в этом году обслуживать город будут около 800 машин. Сегодня осмотрели технику, которая будет занята уборкой снега на так называемых гостевых маршрутах и в центре Тюмени, - рассказал Евгений Сорокин. - Машины проверили специалисты, переписаны все номера, проверено их наличие в системе ГЛОНАСС". Он добавил, что вся новая и отремонтированная техника уже готова к выходу на линию.

﻿

"Сегодня тротуары мы практически не обрабатываем реагентами, только в случае крайней необходимости, но применяем отсев дробления для проезжей части, - добавил Евгений Сорокин. - Отойти от этого мы не можем, поскольку есть нормативные требования по шероховатости и скользкости автомобильной дороги, но в этом году мы будем расчётным путём доводить до подрядчика норму и дозу распределения противогололёдного материала в центральной части города. Также в этом году будет применяться хорошо зарекомендовавший себя прошлой зимой химический материал бионорд".

Отметим, что первый снегопад по прогнозам синоптиков возможен в Тюмени уже на следующей неделе. "Земля ещё тёплая и, возможно, обработка пока не понадобится. Будем следить за этим процессом. В конце октября - начале ноября снег выпадет, но в каком объёме - это уже будет зависеть от природы, но наши дорожники сегодня готовы к любым условиям", - добавил Евгений Сорокин.

Николай Ступников

﻿
12:15 10.10.2025
