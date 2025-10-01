  • 11 октября 202511.10.2025суббота
Максим Афанасьев: около половины участников “Тюменской марки” – дебютанты

Общество, 10:11 11 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 50% участников “Тюменской марки” – дебютанты, являются новым направлением предпринимательства в экономике.

Об этом сказал глава города Максим Афанасьев на открытии выставки.

“В первую очередь, говорю о промышленности, креативной индустрии. Губернатор Александр Викторович Моор утвердил стратегию Тюменской области по развитию креативной экономики до 2030 года. Правильным подтверждением работы в этом направлении является активность наших творческих креативных предпринимателей. Среди промышленности важно отметить и ту продукцию, которая сегодня изготавливается для вооружённых сил, наших подразделений, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции”, – поделился мэр.

Есть те, кто регулярно принимают участие в “Тюменской марке”. Отдельно глава города отметил разнообразие продукции компании “ТОИР”, которая не один десяток лет представлена на региональном рынке. Власти договорились рассмотреть их продукцию для ряда муниципальных учреждений.

Бизнес-выставка субъектов малого и среднего предпринимательства проходит в 23 раз. Официально она открылась 10 октября.

В первую очередь выставка – это возможность для предпринимателей презентовать свои товары и услуги, новичков, выстроить диалог между бизнесменами, жителями и властью. Именно эти три составные части являются залогом успеха, признания продукции и услуг, нужных для тюменцев.

Максим Афанасьев отметил, что каждый год команда организаторов, представители администрации Тюмени вместе с предпринимателями подводят итоги выставки. Определяются плюсы, моменты, требующие работы над ошибками. В 2025 году команда предложила применить трехдневный формат.

“В день открытия прошла деловая часть с беседами, лекциями, дискуссиями, разбором конкретных бизнес-кейсов. Сами предприниматели были организаторами. Они как старшие товарищи рассказывали о своих положительных и отрицательных практиках для тех, кто только на старте”, – добавил мэр.

Второй день, по словам Максима Афанасьева, позиционируется как семейный. Можно принять участие в мастер-классах, послушать концерт, принять участие в цирковом шоу и других интересных событиях, которые оставят приятные впечатления о тюменских предпринимателях.

Третий день, 12 октября, представляет участникам “Тюменской марки” возможность рассказать о себе. Любой желающий предприниматель безвозмездно может сделать это со сцены.

Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Езикеева после осмотра экспозиций участников отметила, что все компании идут в рост, разрабатывают новую линейку продукции, продают товары в другие регионы, от этого прирастает тюменская экономика.

Посетить выставку тюменцы могут 11 и 12 октября в Выставочном центре на ул. Севастопольской, 12.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

Максим Афанасьев: около половины участников "Тюменской марки" – дебютанты
