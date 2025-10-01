“Тюменская марка” стартовала в Выставочном зале

“Тюменская марка” официально открылась в Выставочном зале 10 октября. Особенность выставки в том, что в 2025 году она проходит на протяжении трех дней.

Глава города Максим Афанасьев подчеркнул, что выставка проводится в 23 раз, “Тюменская марка” стала настоящим брендом и признанием тюменского предпринимательства.

“Это площадка, которая должна вызвать интерес среди предпринимателей, жителей и представителей власти. Именно здесь мы должны общаться, находить контакты, получать новые сигналы для того, чтобы брать себе на вооружение. Я уверен, что деловая часть, начавшаяся сегодня, окажется полезна бизнес-сообществу, так как именно предприниматели будут делиться друг с другом опытом. В этом году на событие подали заявки более 150 предпринимателей. Это больше на 10 процентов, чем в прошлые годы. Только 70 лучших из лучших в эти три дня будут представлять нам свою продукцию”, – произнес мэр.

Он поблагодарил предпринимателей за труд, решительность и движение вперед. Отдельно глава Тюмени отметил то, что они поддерживают участников специальной военной операции и их семьи, присоединяются к проекту “Тюмень для победы”.

Исполняющий обязанности председателя Тюменской городской думы Андрей Голоус напомнил собравшимся, когда зародилась идея “Тюменской марки”. Одним из ее основателей был бывший мэр Тюмени Степан Киричук. Он поднял вопрос о том, что необходимо открыть направление для того, чтобы продвигать тюменские товары не только по городу, но и в целом по всей стране. Сейчас, по словам Андрея Голоуса, существует много товаров от местных производителей, которые получили широкую известность в Российской Федерации.

По результатам опроса бизнесменов, выставочная деятельность важна, если предприниматели хотят получить государственную поддержку, подчеркнула президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Езикеева. Она отметила, что на сегодняшней выставке представлено много одежды и обуви от местных производителей. Ольга Езикееева уже оценила удобство кед от компании “Сибирский след”. Также ей понравился пиджак от гостей из Тобольска. Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области призвала гостей “Тюменской марки” обратить внимание на то, что создают местные фабрики и мастера.

После церемонии официального открытия на сцене подписали ряд соглашений. Одно из них – о намерении провести городской конкурс среди школьников и студентов “Тюмень-2050”. По словам Максима Афанасьева, эта инициатива позволит подрастающему поколению, молодежи заявить о себе, реализовать задуманное.

Посетить выставку “Тюменская марка” горожане успевают 11 и 12 октября с 10 до 18 часов.

Инна Пахомова