“Тюменская марка” стартовала в Выставочном зале 

Общество, 17:31 10 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

“Тюменская марка” официально открылась в Выставочном зале 10 октября. Особенность выставки в том, что в 2025 году она проходит на протяжении трех дней.

Глава города Максим Афанасьев подчеркнул, что выставка проводится в 23 раз, “Тюменская марка” стала настоящим брендом и признанием тюменского предпринимательства.

“Это площадка, которая должна вызвать интерес среди предпринимателей, жителей и представителей власти. Именно здесь мы должны общаться, находить контакты, получать новые сигналы для того, чтобы брать себе на вооружение. Я уверен, что деловая часть, начавшаяся сегодня, окажется полезна бизнес-сообществу, так как именно предприниматели будут делиться друг с другом опытом. В этом году на событие подали заявки более 150 предпринимателей. Это больше на 10 процентов, чем в прошлые годы. Только 70 лучших из лучших в эти три дня будут представлять нам свою продукцию”, – произнес мэр.

Он поблагодарил предпринимателей за труд, решительность и движение вперед. Отдельно глава Тюмени отметил то, что они поддерживают участников специальной военной операции и их семьи, присоединяются к проекту “Тюмень для победы”.

﻿

Исполняющий обязанности председателя Тюменской городской думы Андрей Голоус напомнил собравшимся, когда зародилась идея “Тюменской марки”. Одним из ее основателей был бывший мэр Тюмени Степан Киричук. Он поднял вопрос о том, что необходимо открыть направление для того, чтобы продвигать тюменские товары не только по городу, но и в целом по всей стране. Сейчас, по словам Андрея Голоуса, существует много товаров от местных производителей, которые получили широкую известность в Российской Федерации.

﻿

По результатам опроса бизнесменов, выставочная деятельность важна, если предприниматели хотят получить государственную поддержку, подчеркнула президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Езикеева. Она отметила, что на сегодняшней выставке представлено много одежды и обуви от местных производителей. Ольга Езикееева уже оценила удобство кед от компании “Сибирский след”. Также ей понравился пиджак от гостей из Тобольска. Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области призвала гостей “Тюменской марки” обратить внимание на то, что создают местные фабрики и мастера.

﻿

После церемонии официального открытия на сцене подписали ряд соглашений. Одно из них – о намерении провести городской конкурс среди школьников и студентов “Тюмень-2050”. По словам Максима Афанасьева, эта инициатива позволит подрастающему поколению, молодежи заявить о себе, реализовать задуманное.

Посетить выставку “Тюменская марка” горожане успевают 11 и 12 октября с 10 до 18 часов.

Возрастное ограничение：0+.

Инна Пахомова

# выставка , Максим Афанасьев , Тюменская марка

