Одежду, украшения, мебель, продукты от местных производителей презентуют на “Тюменской марке”

Одежду, украшения, мебель, продукты от местных производителей презентуют на выставке “Тюменская марка” в Выставочном зале.

Генеральный директор ООО “Котон” Ирина Григорьева презентовала свой бренд Irma. Он зародился недавно, ему еще год.

“Наша одежда предназначена для женщин. Сейчас нас просят выпустить мужскую линейку. Одежда изготавливается из натуральных тканей. У нас есть уникальный утеплитель, который на 80 процентов состоит из меха оленя и на 20 процентов из меха козы. Создаем различные модели для удобного времяпровождения. Делаем их яркими, чтобы зима не казалась такой тусклой. Хочется, чтобы покупатели могли не только утепляться, но и получать эстетическое наслаждение”, – поделилась Ирина Григорьева.

Внимание посетителей привлекает теплый костюм “Алтай”. Он выполнен в природных оттенках, которые встречаются в этой республики. Другая коллекция – “Полярная аура” – посвящена Северу. Анорак получил название “Кокон Севера”, а жилет “Норд”.

Предпринимательнице уже поступают заказы из разных уголков России.

Индивидуальный предприниматель Андрей Щебельник считает, что такие события как “Тюменская марка” – отличная возможность, чтобы познакомить как можно больше людей со своей мастерской.

В 2025 году он представил проект “Кожа со смыслами”, поддержанный президентским фондом культурных инициатив.

“Через изделия из кожи мы рассказываем об истории и традициях Тюмени. Это коллекция изделий с десятью символами Тюмени. Здесь и “Тюмень летящая”, и мост Влюбленных, и Конек-горбунок, и ещё много разных символов. Также про них отсняты десять видеороликов”, – добавил Андрей Щебельник.

Интерьерных мишек представила мастер Оксана Волохова. Она шьет изделия из винтажного плюша. Фишка в том, что игрушки набивают кедровыми опилками, у них есть пять шплинтовых металлических креплений. Этой технике изготовления более 100 лет.

“Моя задача, как мастера, сшить игрушку таким образом, чтобы она могла передаваться по наследству. Всю одежду, обувь я создаю для них сама. Интерьерным сегментом занимаюсь примерно семь лет. Сейчас я постоянный участник международных выставок. Впервые представляю свои игрушки в “Тюменской марке”. В этом году поеду представлять Россию в Шанхай”, – рассказала Оксана Волохова.

Медведи мастерицы живут во многих городах России и других стран. Поступают разные заказы. Например, могут прислать фотографию и попросить одеть игрушку также, как на изображении. Цены начинаются от шести тысяч рублей. Все зависит от размера, сложности работы, материалов.

Есть у Оксаны и текстильные куклы: домовые, Бабки-Ежки.

Еще одна мастерица – Елена Алякина – создает кружевные изделия с помощью коклюшек. Она тоже впервые участвует в “Тюменской марке”. Пришла сюда, чтобы популяризировать кружево, чтобы у каждой женщины появилось желание научиться его создавать или приобрести и носить его.

“В нашей жизни мы забываем о красоте, женственности, мягкости, нежности. Все – в заботах, хлопотах. Когда-то можно и полюбить себя. Мне хочется обучать людей, передавать этот навык. Нужно находить учеников, влюблённых в кружево. Здесь я встретила кружевницу, которая плела 30 лет назад. Вы бы видели ее горящие глаза, нескрываемую улыбку. Ради этих моментов стоит здесь быть. Плести не сложно, главное – начать”, – считает мастерица.

Недавно Елена Алякина представила свои кружевные изделия на “Неделе моды. Сибирь”, собравшую дизайнеров из разных регионов. Она заняла третье место в номинации “Аксессуары” во всероссийском конкурсе "Мост в будущее", победителей которого наградили в Тюмени.

12 октября в Выставочном зале планируют провести модный показ. На нем дизайнер Мария Лямзина презентует одежду своего бренда “Просто Мария” вместе с воротничками Елены Алякиной.

На выставке можно найти необходимое для декора, оформления дома и мебель.

“Тюменская марка” помогает представить свою продукцию, заявить о себе, найти рынок сбыта. Как правило, находим здесь своих покупателей”, – сказала директор ООО “Мебелес” Наталья Титаренко.

На выставку она привезла три малогабаритных дивана для квартир небольшой площади. Наталья Титаренко подчеркнула, что она и ее коллеги всегда тесно общаются с покупателями, прислушиваются к их мнению. Мебель стараются изготавливать согласно их пожеланиям, требованиям. Ассортимент у предприятия большой: есть и угловые и прямые диваны с использованием антивандальных материалов.

Экспозиции участников “Тюменской марки” дополнили стенды муниципальных образований. Например, тоболяки показывают посетителям футболки с изображением достопримечательностей, ириски с пихтой и кедровым орехом, конфеты с хреном и другими необычными начинками.

Посетить выставку “Тюменская марка” горожане могут 11 и 12 октября.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова