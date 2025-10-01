  • 13 октября 202513.10.2025понедельник
  • USD81,1898
    EUR94,0491
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер восточный

Фестиваль по футболу и дзюдо в Тюменском округе посвятили памяти земляка-участника спецоперации 

Спорт, 13:03 13 октября 2025

тг-канал администрации Тюменского района | Фото: тг-канал администрации Тюменского района

Памяти земляка-участника спецоперации Кирилла Динкилакера посвятили фестиваль по футболу и дзюдо в Тюменском округе. Соревнования прошли в Горьковке, сообщает администрация муниципалитета.

В игре с мячом победителем стала команда "Защитники Отечества", второе место у спортсменов из Кулаково, горьковчане заняли третье и четвертое места. В соревнованиях по дзюдо приняли участие ребята 2016-2017 годов рождения со всего Тюменского округа.

Кирилл Динкилакер – уроженец села Горьковка, в 2023 году он принял решение встать на защиту Отечества. Командир 35 мотострелковой бригады отмечал высокую ответственность, с которой Кирилл подходил к выполнению боевых задач. За время службы награжден медалями "За боевые отличия", "За храбрость IV степени", "За отвагу", орденом Мужества – посмертно. Вместе со своим отцом Андреем Динкилакером внес огромный вклад в развитие спорта в родом селе.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дзюдо , спецоперация , Тюменский округ , футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:03 13.10.2025Фестиваль по футболу и дзюдо в Тюменском округе посвятили памяти земляка-участника спецоперации 
08:21 13.10.2025Этап Кубка России по биатлону пройдет в Тюмени в декабре
18:01 12.10.2025Юных тюменцев приглашают хоккейные секции
13:06 12.10.2025ФК "Тюмень" со счётом 0:2 уступил команде из Владикавказа

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора