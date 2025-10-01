Фестиваль по футболу и дзюдо в Тюменском округе посвятили памяти земляка-участника спецоперации

| Фото: тг-канал администрации Тюменского района | Фото: тг-канал администрации Тюменского района

Памяти земляка-участника спецоперации Кирилла Динкилакера посвятили фестиваль по футболу и дзюдо в Тюменском округе. Соревнования прошли в Горьковке, сообщает администрация муниципалитета.

В игре с мячом победителем стала команда "Защитники Отечества", второе место у спортсменов из Кулаково, горьковчане заняли третье и четвертое места. В соревнованиях по дзюдо приняли участие ребята 2016-2017 годов рождения со всего Тюменского округа.

Кирилл Динкилакер – уроженец села Горьковка, в 2023 году он принял решение встать на защиту Отечества. Командир 35 мотострелковой бригады отмечал высокую ответственность, с которой Кирилл подходил к выполнению боевых задач. За время службы награжден медалями "За боевые отличия", "За храбрость IV степени", "За отвагу", орденом Мужества – посмертно. Вместе со своим отцом Андреем Динкилакером внес огромный вклад в развитие спорта в родом селе.