Пьяный тоболяк из-за ревности зарезал супругу

Происшествия, 11:46 13 октября 2025

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

В Тобольске предъявлено обвинение местному жителю, подозреваемому в убийстве супруги, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, утром 10 октября в квартире дома в 4 мкр между выпившими супругами произошла ссора на почве ревности. Мужчина схватил нож и нанёс жене удар в грудь. От полученного ранения 41-летняя женщина скончалась на месте, а тоболяк скрылся, но был задержан.

Мужчине предъявлено обвинение. В ближайшее время суд будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

# Тобольск , убийство , уголовное дело

﻿
